Anna Foglietta stronca Ilary Blasi: "Si è andati oltre"

Ad Anna Foglietta non è piaciuto 'Unica', il docufilm Netflix in cui Ilary Blasi parla del tradimento di Francesco Totti con Noemi Bocchi. A Vanity Fair l'attrice ha fatto sapere: "Io penso che il tradimento sia una delle cose più dolorose da scoprire ma anche da fare. Ed è forse questa la cosa, come a dire, più eccitante perché il dolore resta sempre uno dei motori che ci alimenta. Il tradimento, però, spiattellato così mi disturba enormemente. Credo che ci sia un limite, e che questo vada oltre. Insomma, non è la mia storia".

Le altre critiche a 'Unica' di Ilary Blasi

Anna Foglietta non è la prima a bocciare 'Unica' di Ilary Blasi. Simona Ventura, ad esempio, ha ribadito che la collega non ha saputo tutelare i figli in questo modo. Per lo scrittore Mauro Corona, invece, l'ex moglie di Francesco Totti sarebbe in cerca di popolarità come Belen Rodriguez che, a Domenica In, ha raccontato delle presunte scappatelle di Stefano De Martino.