Ilary Blasi incinta di Bastian? Parla Fiorello: "Si chiamerà..."

Ilary Blasi ancora al centro del gossip. Stando alle recenti indiscrezioni, l'ex moglie di Francesco Totti sarebbe in dolce attesa. La conduttrice aspetterebbe un figlio, il quarto, dal nuovo compagno Bastian Muller. La prova sarebbe arrivata durante l'ultima vacanza in montagna con l'imprenditore tedesco: la presentatrice, secondo alcuni testimoni, non avrebbe sciato. "Ilary è incinta! Fonti sicurissime me l'hanno confermato, non ha sciato per tutta la vacanza", ha assicurato un'utente sui social network. Rumor né confermato né smentito dalla diretta interessata.