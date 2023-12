Ilary Blasi e il retroscena su Cristian Totti: lo svela la sorella Melory

ROMA - Un matrimonio da favola finito tra veleni e polemiche, le ultime scatenate dal docufilm 'Unica' in cui Ilary Blasi parla della fine del suo rapporto con Francesco Totti , ora legato a Noemi Bocchi mentre la showgirl fa ormai coppia fissa con l'imprenditore tedesco Bastian Muller . Un legame, quello tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva, che resterà comunque indissolubile grazie ai tre figli che hanno avuto insieme : la piccola Isabel di 7 anni, la 16enne Chanel e il neodiciottenne Cristian (calciatore del Frosinone Promavera) sul quale ha di recente svelato un retroscena sui social Melory Blasi, sorella di Ilary.

Ilary Blasi e Cristian Totti, il retroscena di zia Melory

Rispondendo alle domande dei suoi followers in alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, Melory parla del piccolo John, nato a novembre e secondo figlio avuto insieme al marito Tiziano Panucci dopo la piccola Jolie nata invece due anni fa. E svela così un retroscena che riguarda suo nipote Cristian, primogenito di Totti e Ilary: "È un nome che mi piace da 18 anni. Volevo che mia sorella lo mettesse a mio nipote. Allora mi sono detta: se avrò un figlio maschio lo chiamerà John! Non so bene perché... E poi così hanno entrambi la stessa iniziale".