Ilary Blasi a Verissimo e quel segreto su L'Isola dei Famosi 2024

Ancora indiscrezioni su L'Isola dei Famosi 2024 . Stando a quanto spifferato da Gabriele Parpiglia nel programma radiofonico Password, in onda su RTL 102.5, nell’ultima intervista che ha rilasciato a Verissimo Ilary Blasi avrebbe dovuto parlare anche del suo ritorno nel reality show e invece la trasmissione non è stata nemmeno nominata. Molto probabilmente l'ex moglie di Francesco Totti non condurrà più il programma: al suo posto dovrebbe esserci Vladimir Luxuria, promossa da opinionista a conduttrice dopo un brillante provino. Ma per Ilary non è ancora detta l'ultima parola...

Ilary Blasi non conduce più L'Isola dei Famosi?

"Non so se avete visto l’intervista fatta da Silvia Toffanin a Ilary Blasi. Era un’intervista dove si sarebbe dovuta annunciare la sua presenza a L’Isola dei famosi 2024, anche perché i provini in questi giorni corrono velocissimi e invece del programma non si è parlato a Verissimo. - ha raccontato Parpiglia - Però attenzione! Mi hanno detto che l’intervista potrebbe aver disteso i rapporti e non è detto che Ilary sia fuori dai giochi e quindi se così andasse Vladimir Luxuria tornerebbe come opinionista".