Fervono i preparativi per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, in programma su Canale 5 a primavera (la data d'inizio dovrebbe essere quella di lunedì 8 aprile). In rete sono spuntati i nomi dei primi tre papabili concorrenti del reality show. Il blog di Davide Maggio ha parlato del ristoratore Joe Bastianich mentre TvBlog ha fatto il nome del giornalista Alan Friedman.