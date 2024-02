Ilary Blasi nella bufera scappa in Sudafrica con Bastian

Non è un periodo particolarmente facile per Ilary Blasi, alle prese con la complicata separazione da Francesco Totti. A quasi due anni dalla rottura gli ex coniugi continuano a darsi battaglia in tribunale. L'ex calciatore ha chiamato a testimoniare Cristiano Iovino, il famoso uomo del caffè di cui Ilary ha parlato nel suo documentario su Netflix. Dal canto suo la Blasi avrebbe pronta una lista di presunte amanti dell'ex attaccante. In più la presentatrice non condurrà più L'Isola dei Famosi. Per fortuna va meglio in amore e la 42enne ha deciso di concedersi l'ennesima fuga romantica con il suo Bastian Muller...