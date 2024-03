Ilary Blasi, shopping di lusso con Bastian: novità in vista

Shopping di lusso per Ilary Blasi e Bastian Muller. La coppia è stata fotografata da Chi a via Condotti, a Roma. Tra le tante boutique e gioiellerie della strada i due hanno scelto di entrare in quella di Patek Philippe. Quasi una provocazione involontaria visto quanto hanno tenuto banco le questioni legali dei Rolex di Totti tra l'ex calciatore e la conduttrice.