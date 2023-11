Ilary Blasi: "Sui Rolex di Totti oltre che mign... pure ladra. Ecco la verità"

"Oltre che mignotta pure ladra". Ilary Blasi ride con una punta di amarezza. E' il suo commento, nel docufilm " Unica " in merito all'intervista di Totti al Corriere della Sera in cui lui racconta la storia dei Rolex spariti e delle borse fatte, a sua volta, sparire da casa. Il racconto di Blasi è dettagliato sulle borse, un po' meno sugli orologi ( visto che c'è una causa in corso ) ed è amaro ma, a tratti, esilarante.

Ilary Blasi e i Rolex di Totti, tutta la verità

Ecco le parole di Ilary: "Lui passa agosto a Sabaudia con i bambini e io decido di andare in vacanza in Corazia. Mi porto Isabel. In casa ho una stanza solamente mia con la porta blindata dove ho borse e scarpe, prendo la prima e la seconda chiave e chiudo tutto perché lo conosco. Al ritorno scopro che una porta blindata può avere dalle 3 alle 5 chiavi, apro e trovo tutto sparito. Ma tutto eh. Non avevo più scarpe, ero scalza completamente". Questo perché la reazione di Totti ("da dodicenne", dice Silvia Blasi, sorella di Ilary) è furiosa per la storia dei Rolex. Ilary racconta: "Ero andata in cassetta e avevo preso i miei, quelli che mi ero comprata da sola, e i suoi regali. I suoi sono rimasti lì".

Ilary e il racconto delle borse ritrovate

Sulle borse e le scarpe Ilary rivela: "Lui mi disse: ridammi gli orologi e ti dò le borse. E io: no, perché sai che me li hai regalati. Poi un giorno non si apriva la porta della zona benessere, chiamo un fabbro e improvvisamente la porta si apre. Era tutto in ordine, non erano lì le borse e le scarpe come pensavo. Nel tornare indietro mi accorgo che c'è un'altra porta blindata che porta a un locale tecnico, la porta si apre con il fabbro (Ilary riprende tutto con il cellulare, ndr) e trovo le mie cose. Ma una parte. A quel punto ho un'illuminazione e mi ricordo che abbiamo un soppalco che può reggere pesi importanti. Prendo la scala, spingo, chiamo mia made e la tata e trovo il resto del "tesoro". Poi con una macchinetta da golf che abbiamo in giardino porto tutto da mamma, al sicuro".

