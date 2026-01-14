"Ilary Blasi pronta a tornare al Grande Fratello Vip"  

Il Grande Fratello Vip pronto a ripartire a marzo. Dopo che Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset, l'azienda sarebbe decisa a confermare la messa in onda del reality ma con una nuova conduzione. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti riportate da Fanpage, Pier Silvio Berlusconi sarebbe vicino a chiudere l’accordo con Ilary Blasi , conduttrice delle prime tre edizioni del reality show. La settimana in corso potrebbe rivelarsi decisiva per la firma sul contratto.

Ilary Blasi torna al Grande Fratello Vip?

Per Ilary Blasi si tratterebbe di un ritorno in grande stile dopo una fase professionale più defilata, segnata da progetti personali come Unica, la miniserie Netflix, e da un’esperienza televisiva meno brillante come The Couple. L'ex signora Totti potrebbe dunque tornare al GF Vip e allo stesso tempo lasciare Battiti Live, la kermesse musicale condotta negli ultimi due anni. Al suo posto potrebbe arrivare Samira Lui, reduce dal successo de La Ruota della Fortuna.

Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip?

Oltre a Ilary Blasi si mormora di un approdo di Selvaggia Lucarelli sulla poltrona da opinionista del GF Vip. Già in passato ci sono stati contatti tra la giornalista e Mediaset e forse ora è arrivato il momento di una collaborazione decisiva.