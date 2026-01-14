Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 14 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Ilary Blasi pronta a tornare al Grande Fratello Vip"  

Mediaset sarebbe decisa a confermare il Grande Fratello Vip in primavera: il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione dopo l'autosospensione di Signorini
2 min
TagsIlary BlasiGrande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip pronto a ripartire a marzo. Dopo che Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset, l'azienda sarebbe decisa a confermare la messa in onda del reality ma con una nuova conduzione. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti riportate da Fanpage, Pier Silvio Berlusconi sarebbe vicino a chiudere l’accordo con Ilary Blasi, conduttrice delle prime tre edizioni del reality show. La settimana in corso potrebbe rivelarsi decisiva per la firma sul contratto.

Ilary Blasi torna al Grande Fratello Vip?

Per Ilary Blasi si tratterebbe di un ritorno in grande stile dopo una fase professionale più defilata, segnata da progetti personali come Unica, la miniserie Netflix, e da un’esperienza televisiva meno brillante come The Couple. L'ex signora Totti potrebbe dunque tornare al GF Vip e allo stesso tempo lasciare Battiti Live, la kermesse musicale condotta negli ultimi due anni. Al suo posto potrebbe arrivare Samira Lui, reduce dal successo de La Ruota della Fortuna.

Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip?

Oltre a Ilary Blasi si mormora di un approdo di Selvaggia Lucarelli sulla poltrona da opinionista del GF Vip. Già in passato ci sono stati contatti tra la giornalista e Mediaset e forse ora è arrivato il momento di una collaborazione decisiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ilary Blasi

Da non perdere

Chanel Totti in tvRobinio Vaz pazzo di Totti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS