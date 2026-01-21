Ilary Blasi: "Matrimonio con Bastian? Sono già sposata". E fa chiarezza su Samira Lui

Ilary Blasi guarda al 2026 come a "un anno di transizione, di chiusure e nuovi inizi", come racconta al settimanale F. Ma, chiarisce, non si tratta del matrimonio con Bastian Muller, l’uomo che è al suo fianco da quando è finita la lunga love story con Francesco Totti: "Non parliamo di questo, io sono ancora sposata… Mi volete bigama?" , scherza.

Ilary Blasi e il matrimonio con Bastian Muller

Sul futuro con Bastian aggiunge: "Io vivo il qui e ora. Ci siamo trovati, stiamo bene insieme. L’ho portato in famiglia, ha passato con noi il Natale, tra cene lunghe e rilassate. Ormai è il terzo Natale, non mi faccio domande. Sono in una fase “scialla”, come dicono i ragazzi". Il rapporto con i figli resta centrale nella vita della conduttrice romana. "Cristian è più chiuso, Chanel più espansiva. Durante il giorno ognuno è preso dalla sua vita, ma a cena ci ritroviamo e chiacchieriamo". Sulla piccola Isabel, nata dieci anni dopo Cristian, confessa: "È meravigliosa, e con lei mi sono addolcita, ho scoperto la pazienza che non avevo mai avuto".

Ilary Blasi torna in tv, no a Samira Lui a Battiti Live

Sul fronte professionale, Ilary Blasi conferma il ritorno imminente in televisione. Si parla di una possibile conduzione al GF Vip ma "di sicuro farò Battiti Live estivo, e ho un contratto con Mediaset. Poi è bello mettersi in gioco, accettare qualcosa di nuovo, il reality, il cameo, lo spot. Mi piacerebbe uno di quei giochi che la gente ama tanto: la Ruota della fortuna, i quiz. Mi ricordano Mike Bongiorno, Corrado, un pezzo di storia della tv. Io poi, vado pazza per i giochi da tavolo. Organizzo delle serate a casa mia con Cluedo e Taboo". Non sarà dunque Samira Lui a prendere il posto di Ilary come sussurrato da qualcuno nelle ultime settimane.