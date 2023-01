Wanda Nara in topless: resta nuda in diretta sui social. La foto del seno diventa virale

Wanda Nara in topless in diretta

Mentre si trovava sul letto in compagnia di una sua amica, Wanda ha avviato una diretta Instagram. Mentre leggeva i commenti dei suoi followers, ignara di tutto, l’influencer aveva il seno completamente in bella vista fuoriuscito dalla canottiera. Il tutto è durato pochi secondi, finché numerosi utenti non le hanno fatto notare l'incidente. Il danno però è ormai fatto, con il video dell'influencer in topless che è diventato virale sui social.