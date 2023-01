Wanda Nara e Maxi Lopez a Buenos Aires: ecco cosa sono stati beccati a fare

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - È diventata virale sui social un'immagine che ritrae Wanda Nara e Maxi Lopez, in compagnia dei loro figli (Valentino, Benedicto e Constantino), in un noto centro commerciale argentino, Palmas del Pilar, che fanno shopping insieme. Le immagini hanno destato scalpore in Argentina, tanto che siti specializzati e fanpage su Twitter stanno pubblicando foto dell'ex coppia intenta a girare per i negozi. L'ex coppia aveva annunciato in precedenza che si sarebbero visti in Argentina per parlare della situazione relativa ai loro figli.