Wanda Nara batte Oriana, la fidanzata di Dybala: cosa è successo in Argentina

Wanda Nara inarrestabile. Nonostante la leucemia la soubrette non smette di lavorare e di recente ha fatto il suo debutto nel mondo della musica battendo chi canta invece da molti anni, come Oriana Sabatini , nota in Italia per la sua relazione con Paulo Dybala ma conosciuta e apprezzata nel suo Paese natale come cantante e attrice. Come riportano diversi media argentini, Bad Bitch , la canzone di Wanda, è tra le più ascoltate in questo periodo su Spotify Argentina. A due settimane dalla sua pubblicazione la Nara ha superato in ascolti mensili sia Oriana sia Flor Vigna, altra artista in ascesa.

Wanda Nara e la musica: il traguardo che spiazza tutti

Ad evidenziare il confronto tra Wanda Nara e Oriana Sabatini l'account Instagram Lo mas popu: "Con una sola canzone Wanda ha più ascoltatori di Flor Vigna e Oriana". Ad oggi la moglie e procuratrice di Mauro Icardi può vantare 234.038 ascoltatori mensili: solo 178.216 per la Sabatini mentre Flor è ferma a 172.549. Un successo per Wanda, attualmente impegnata in Italia con Ballando con le Stelle ma sempre molto seguita dalle parti di Buenos Aires, dove tornerà prossimamente per nuovi progetti televisivi.

Wanda Nara cantante: la risposta agli haters sui social

Wanda Nara ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto: "Non avrei mai immaginato così tanto con Bad Bitch, grazie a tutti voi per avermi sempre supportato in ognuna delle mie follie. Non sono una cantante, ma qui canto, non sono una ballerina, ma sto ballando, non ero una conduttrice, ma l'ho fatto", ha scritto replicando così alle critiche di alcuni haters. "Nella vita conta solo la voglia con cui fai qualcosa. Forse hanno ragione gli haters, sono nata senza talento. Ma posso assicurare che la voglia di imparare e di andare avanti nonostante le critiche vale più di ogni altra cosa. Se vuoi fare o essere qualcuno, non ascoltare i commenti, guarda solo i tuoi obiettivi e raggiungili", ha aggiunto.