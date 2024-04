Wanda Nara: "Soldi? I figli mi ringrazieranno". Poi parla di malattia e tradimenti

Soldi, famiglia, malattia e tradimenti. Wanda Nara è tornata a parlare della sua vita privata in un'intervista rilasciata in Argentina a Robertito Funes Ugarte. "Soldi? Do molto valore al denaro - ha assicurato l'imprenditrice e soubrette - Sono molto consapevole, sono mamma di cinque figli. Spendo perché guadagno e spendo per quello che mi piace ma ho investito molto bene e sento che i miei bambini mi ringrazieranno". Wanda ha sottolineato l'importanza dei suoi figli nelle sue decisioni finanziarie: "Sono molto orgogliosa dei figli che ho, potrebbero vivere senza lavorare. E sono molto orgogliosa di quanto siano studiosi, vedo in loro un'ambizione simile alla mia, amano andare a scuola, studiare e migliorarsi".