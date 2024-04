Wanda Nara e il videoclip bollente con Icardi (con sorpresa finale)

Wanda Nara e Icardi nel videoclip di Amor Verdadero

In Amor Verdadero Wanda Nara e Mauro Icardi sono ritratti in situazioni quotidiane. Prima lei sveglia l'attaccante con baci ed effusioni, poi i due si concedono una doccia bollente dove la passione è alle stelle. Successivamente vengono ritratti mentre preparano la colazione e si vede il giocatore del Galatasaray mentre è a cavallo e accende un fuoco in campagna. Icardi scatta inoltre una foto alla moglie con una Polaroid. Al termine della breve anteprima spunta una targa nera con delle lettere bianche che chiarisce: "Amor verdadero, Wanda Nara e Mauro Icardi". E un'altra scritta che mette in guardia sulla paternità della canzone: "Scritta da Wanda Nara".