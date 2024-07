"Icardi furioso con Wanda Nara, cosa ha fatto prima della separazione"

Mauro Icardi su tutte le furie: il calciatore sarebbe molto arrabbiato con l'ormai ex moglie Wanda Nara . A farlo sapere il giornalista Matías Vázquez in un programma della tv argentina. "Ho parlato con un suo amico e mi ha detto che Icardi è pieno di rabbia. Dopo la scoperta della malattia di Wanda pensava che le cose fossero cambiate invece la Nara voleva creare nuovi gossip con L-Gante", ha spiegato Vázquez. E in effetti due giorni prima dell'annuncio della rottura l'imprenditrice era tornata a farsi vedere ad un festa con il rapper, col quale pare abbia avuto una liaison qualche tempo fa.

Perché Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati

"Quello che ha infastidito di più Icardi è stato il fatto che Wanda volesse fare della manipolazione mediatica a tutti i costi", ha rivelato Matías Vázquez per poi aggiungere: "Wanda gli ha detto: "Faccio una mossa con L-Gante". Ma Mauro non era d'accordo. C'è stata una lite feroce tra i due, Mauro è stato molto duro: 'Ti accompagno sempre nelle tue attività e ora torno ad allenarmi in un club importante come il Galatasaray e questo mi tocca pubblicamente'. Icardi aveva paura di tornare in Turchia e di sentirsi dire che è un giocatore poco serio, che non è concentrato sulla squadra e questo influisce sulla sua carriera". Forse anche per questo l'attaccante non ha ancora commentato l'annuncio della separazione dato da Wanda Nara.