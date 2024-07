Wanda Nara conferma la rottura con Icardi: "Sono separata"

Wanda Nara e Icardi si sono lasciati: l'avvocato conferma

Una seconda conferma è poi arrivata da Ana Rosenfeld, l'avvocato di Wanda, che a TeleShow ha fatto sapere: "Lo ha già detto lei. È separata. Il divorzio non è stato ancora firmato". Nessun commento da parte di Mauro Icardi, tornato in Turchia per i suoi impegni con il Galatasaray. L'ormai ex moglie è invece rimasta a Buenos Aires, dove presto inizierà le registrazioni di Bake Off Argentina. Nonostante la malattia Wanda Nara continua a lavorare ininterrottamente.