Wanda Nara a cena in Italia con Maxi Lopez, la moglie di lui sbotta  

Wanda Nara è tornata a Milano per l'udienza di divorzio da Mauro Icardi . Ad attirare l'attenzione non solo il suo arrivo eccentrico in tribunale, a bordo di una Lamborghini rosa e con look maschile, ma anche l'inaspettato gesto di sostegno da parte del suo ex marito Maxi Lopez . Quest'ultimo ha aspettato la fine dell'udienza per poi portare Wanda a cena. "L'ha presa all'uscita del tribunale. Lei ha lasciato la sua Lamborghini rosa parcheggiata ed è andata con lui", ha raccontato la giornalista Yanina Latorre a SQP (América TV) a proposito dell'incontro. I due non erano soli, c'erano anche alcuni amici di Wanda ma la presenza inattesa di Maxi ha generato un certo scompiglio sui social.

Wanda Nara e Maxi Lopez di nuovo insieme

Molti hanno elogiato il gesto di Maxi Lopez, che si è mostrato presente in questo momento difficile per la madre dei suoi figli, altri hanno auspicato una riconciliazione dell'ex coppia. Ma l'ex calciatore è legato da quasi un decennio alla modella svedese Daniela Christiansson che due anni fa l'ha reso padre per la quarta volta della piccola Elle. E tutto questo caos ha spinto Daniela ad intervenire per chiarire la questione. "Qui va tutto bene. Non è un grosso problema che il mio compagno ceni con la madre dei suoi figli", ha scritto la moglie di Maxi Lopez su Instagram, dimostrando così di avere piena fiducia nel marito. "È meglio per tutti, e soprattutto per i bambini, che dopo tanti anni di guerra ci sia la pace e che possano affrontare le cose con calma", ha aggiunto.

Maxi Lopez contro Mauro Icardi

L'atteggiamento di Maxi non esprime solo sostegno personale, ma anche una posizione chiara su Icardi, un tempo suo amico. "Non sopporta Mauro. Odia Icardi", ha assicurato Latorre. Questa animosità non è di certo una novità, ma è ancora più evidente ora che Wanda e Mauro si stanno scontrando legalmente. La presenza di Lopez in quel momento simbolico è anche un modo per marcare il territorio. Dopo l'udienza, intanto, Icardi si è dimostrato fiducioso sull'esito del processo mentre Wanda Nara ha optato per il silenzio mediatico e l'appoggio della sua cerchia più vicina. Il suo ex primo marito, lungi dal voltarsi dall'altra parte, era presente per accompagnarla, dimostrarle il suo sostegno e condividere una cena tranquilla dopo la tempesta giudiziaria.