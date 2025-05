Wanda e Icardi in tribunale tra tensione e lacrime. E c'è anche Maxi Lopez: tutti i dettagli

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono incontrati di nuovo in un'aula di tribunale di Milano, dopo mesi di scandali, accuse e resoconti mediatici che hanno sancito la fine della loro relazione. L'udienza per il divorzio è durata quasi tre ore e, nonostante sia iniziata tra urla e tensione, si è conclusa con un inaspettato momento di distensione che ha sorpreso sia la stampa sia i testimoni presenti. Dalle accuse di presunto adulterio alla battaglia per l'affidamento delle figlie più piccole, Francesca e Isabella, la giornata è stata segnata da problemi personali, finanziari ed emotivi. Tuttavia, l'episodio più chiacchierato non è avvenuto in tribunale, bensì fuori dall'aula. Il programma argentino Every Man for Himself (América) ha condiviso un video registrato nel parcheggio del tribunale italiano dove si è tenuta l'udienza di divorzio. Era parcheggiata l'auto di lusso di Nara e accanto ad essa c'era un pick-up nero, il mezzo su cui presumibilmente aveva viaggiato Icardi. Ciò che era particolarmente sorprendente era che entrambi erano lì, a chiacchierare con alcune persone della loro cerchia ristretta. Tra risate e commenti, l'ex coppia ha interagito e si è anche scambiata qualche sguardo, gesti che non sono passati inosservati e hanno suscitato sorpresa. "Stanno ridendo! È strano, non c'è odio lì", ha fatto notare la giornalista Yanina Latorre, che ha seguito il caso fin dall'inizio. In realtà, però, l'udienza non ha portato a nulla di concreto.

Come è andata l'udienza a Milano tra Wanda e Icardi

La seconda udienza per il divorzio tra Wanda e Icardi (alla prima si è presentato solo il calciatore) si è tenuta mercoledì 28 maggio. Lei è arrivata a bordo di una Lamborghini rosa, indossando un completo da uomo con giacca e cravatta, e lui ha caricato una foto scattata con l'intelligenza artificiale insieme a Johnny Depp per celebrare l'accaduto. Il procedimento giudiziario sarebbe dovuto durare un'ora ma si è invece protratto per più del doppio del tempo stabilito. Iniziato alle 17 è terminato solo dopo le 20. Al centro della discussione: la divisione dei beni, l'organizzazione dell'affidamento condiviso e il mantenimento delle figlie dell'ormai ex coppia. È stato discusso anche il modo in cui i media hanno trattato i loro conflitti, nonché l'impatto che queste situazioni hanno sul benessere familiare. La tensione sarebbe esplosa quando gli avvocati di Icardi avrebbero presentato un video che mostrerebbe l'infedeltà di Wanda con Keita Baldé. Secondo le indiscrezioni trapelate, l'imprenditrice avrebbe reagito con rabbia e lacrime, in quello che sarebbe stato il momento più teso dell'udienza. Il calciatore del Galatasaray avrebbe chiesto ai giudici italiani di accertare se dovrà versare o meno un assegno di mantenimento all'ex moglie, mentre l'imprenditrice argentina avrebbe avanzato una richiesta di qualche centinaio di migliaia di euro mensili per sostenere le spese delle figlie. Fonti vicine al caso hanno assicurato che il prossimo passo sarà una terza udienza, prevista per luglio. L'esito formale del divorzio è previsto per l'inizio del 2026 , a meno che entrambe le parti non raggiungano un accordo extragiudiziale prima di allora.

La richiesta di Mauro Icardi sulle figlie

Durante l'udienza Mauro Icardi avrebbe inoltre chiesto l'affidamento delle figlie: vorrebbe riavere Francesca e Isabella in Turchia. Richiesta mai accolta da Wanda Nara che, da un anno, ha deciso di tornare a vivere in Argentina. Una volta conclusa l'udienza, il giocatore ha condiviso sul suo account Instagram un'immagine di sé stesso, generata dall'intelligenza artificiale, accanto a Johnny Depp. L'attore americano è diventato un punto di riferimento ricorrente per il calciatore durante la controversa separazione dall'ex moglie, a causa del processo mediatico che ha dovuto affrontare contro Amber Heard per diffamazione, con accuse di abusi e violenza domestica, per il quale l'artista ha vinto 10 milioni di dollari. Icardi ha accompagnato l'immagine anche con un messaggio e una serie di emoji di applausi, faccine sorridenti e cuori rosa, che lasciano intendere una sorta di vittoria: "Tra un mese ci vedrete su una Lamborghini rosa Johnny!! Andiamoaaaaaaa". Pochi minuti dopo, Mauro ha condiviso un'altra immagine di Depp con il pugno alzato in segno di vittoria.

Maxi Lopez a Milano con Wanda Nara

A Milano in questi giorni c'è anche Maxi Lopez, che vive da qualche tempo in Svizzera. L'ex attaccante è andato a cena con l'ex moglie dopo l'udienza, insieme ad altri amici. Il gruppetto è stato sorpreso dai paparazzi argentini. Nessuno ha però voluto rilasciare delle dichiarazioni. Wanda Nara il giorno dopo è partita per Roma: venerdì sera sarà ospite di Milly Carlucci a Sognando Ballando con le stelle. Icardi, invece, è insieme all'attuale compagna China Suarez: la coppia alloggia in un hotel del capoluogo meneghino.