A favore di Wanda Nara: il giudice italiano respinge la richiesta di Icardi e rinvia l'udienza di divorzio

Importanti novità nel divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi. L'11 marzo si è tenuta a Milano la prima udienza: il calciatore è tornato in Italia, a bordo di un jet privato e accompagnato dalla nuova fidanzata China Suarez , mentre l'ex moglie non si è presentata. Pare che Wanda abbia preferito restare a Buenos Aires per seguire meglio la vicenda del figlio Benedicto , avuto dall'ex Maxi Lopez , che avrebbe subito dei maltrattamenti da parte di Icardi e starebbe vivendo un periodo complicato dopo la separazione della madre dal patrigno. La scuola, dopo un consulto psicologico, avrebbe chiesto spiegazioni ai genitori e ora la Nara starebbe approfondendo il caso. Ma la 38enne non si sarebbe presentata nel nostro Paese anche perché intende divorziare in Sud America dove il procedimento è più veloce e l'adulterio non è un'aggravante. Icardi ha infatti incolpato Wanda della fine del matrimonio dopo il tradimento con Keita Baldé, suo ex compagno di squadra. Nonostante sia stato ascoltato in tribunale Maurito ha incassato un'altra sconfitta.

Sconfitta per Mauro Icardi: cosa ha detto il giudice su Wanda Nara e le figlie

Il noto giornalista Angel de Brito, da sempre molto informato sulle vicende di casa Icardi, ha condiviso su X il verdetto che il giudice italiano ha emesso in questa prima udienza. "Il giudice italiano non ha problemi a discutere della competizione tra Argentina e Italia", ha spiegato. "Quello che ha detto il giudice è che non può decidere sulle minorenni perché la competizione è argentina. Icardi ha chiesto che le ragazze tornino in Italia e che, in quel caso, la madre torni a vivere in Italia per essere vicino a tutti", ha aggiunto e ha continuato sostenendo che il calciatore ha dichiarato di voler trascorrere la sua vecchiaia in Europa e in risposta a questo, "il giudice ha risposto che lui vive in Turchia con un contratto lì, la madre e le minorenni vivono in Argentina con un contratto in Argentina e tutto ciò che riguarda le minorenni deve essere deciso dai giudici argentini". È stata una grande sorpresa per tutti, soprattutto per Mauro, che il giudice non si sia opposto al proseguimento del procedimento di affidamento delle ragazze in Argentina ma ormai Francesca e Isabella vivono lì sebbene il padre non sia mai stato favorevole a questo trasloco tanto da denunciare Wanda Nara per rapimento di minori.

La prossima udienza di divorzio tra Wanda e Icardi sarà a maggio

Ora Mauro Icardi e Wanda Nara dovranno aspettare il 27 maggio per scoprire come proseguirà il loro divorzio. Quel giorno è fissata una nuova udienza a Milano. Di certo l'apertura da parte del giudice alla possibilità che il divorzio venga discusso in Argentina apre uno scenario nuovo, pieno di incertezze e sfide per entrambe le parti, soprattutto per il calciatore, che teme di non essere favorito. Senza dimenticare che da mesi Icardi non vede le figlie perché Wanda non vuole che trascorrino del tempo con China Suarez, ormai presenza fissa e costante nella vita di Mauro.