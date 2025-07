Wanda Nara, la verità mai detta su Icardi: "Si calmerà solo quando..."

Durante una vacanza sulla neve in Argentina, Wanda Nara è tornata a parlare del vero motivo che l'ha portata alla separazione da Mauro Icardi . Secondo la sua versione dei fatti sarebbe stato decisivo il tradimento del calciatore con China Suarez, sua attuale compagna. Tutto sarebbe accaduto nel 2021 a Parigi. "La separazione è stata molto difficile per lui. - ha detto Wanda alla versione argentina di Hola! - Ho sofferto al suo fianco. Ne abbiamo parlato molte volte, e lui ha sempre pensato che avrebbe potuto riconquistare la famiglia o riconquistare me. Ho cercato per tre anni di riconquistare la fiducia in lui, ma non ci sono riuscita. Non me ne pento, perché se non mi avesse dato quell'opportunità, sarei rimasta con i dubbi. La famiglia che avevamo meritava mille altre possibilità, ma non è successo".

Il rapporto oggi tra Wanda e Icardi

Alla domanda se pensa di poter mai andare d'accordo con il giocatore, Wanda Nara è stata schietta: "Un buon rapporto nasce quando entrambe le parti riescono a lasciarsi andare davvero. Si calmerà quando capirà che siamo davvero separati. Abbiamo avuto una storia molto forte insieme, molti progetti realizzati e molti altri ancora da realizzare, ma se non si elabora la separazione con qualcuno o non ci si prende il tempo per elaborare il lutto, la ferita si fa ancora più profonda e si trasforma in rabbia. Credo che la rabbia nasconda tristezza". Nei giorni scorsi l'imprenditrice è tornata ad accusare il marito di non pagare da mesi gli alimenti delle figlie e di aver orchestrato un piano con China per danneggiarla.

Il futuro amoroso di Wanda Nara

Nonostante i rumors sul giocatore del Boca Juniors, Wanda Nara si dichiara ancora single. "Sono stata sposata per molti anni e ho vissuto un po' la vita di qualcun altro, ma ora penso molto di più a me stessa", ha affermato. Non ha perso la speranza di trovare un uomo che possa starle dietro, perché non vuole rinunciare a tutto come ha fatto con Maxi Lopez e Icardi. E per questo ha sottolineato: "Sono già stata sposata, ho avuto figli, quindi l'uomo che arriverà dovrà essere una buona compagnia, qualcuno con energia, qualcuno che sia davvero lì per me per amore. Non ho bisogno di niente da un uomo. Non rimpiango gli anni trascorsi ma oggi non seguirei la carriera di un altro uomo. Oggi ho bisogno di un uomo che mi segua".