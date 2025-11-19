Corriere dello Sport.it
La rivelazione di Maxi Lopez: "Perché non ho mai picchiato Icardi"

Maxi Lopez riapre la disputa con Mauro Icardi, l'ex amico che ha poi sposato la sua ex moglie: Wanda Nara
3 min
TagsMaxi LopezIcardiWanda Nara

Maxi Lopez è tornato al centro della scena non solo per la sua recente partecipazione a MasterChef Celebrity in Argentina ma anche per i divertenti botta e risposta con l’ex moglie e conduttrice del programma, Wanda Nara, che spopolano sui social (come quello della spalla di maiale). Ospite di Paren la mano, l'ex calciatore si è visto recapitare quella che il conduttore Alfredo Montes de Oca ha definito "la domanda del secolo": "Perché non ci sono mai state scazzottate con Icardi?". Un riferimento diretto a Mauro Icardi, ex compagno alla Sampdoria e protagonista, nel passato, del famoso triangolo con Wanda.

Perché Maxi Lopez non ha mai picchiato Icardi

La risposta di Maxi Lopez è stata una stoccata velata: "Non rimaneva mai da solo", ha detto con un sorriso. Poi, però, ha voluto mettere un freno: oggi, ha assicurato, certe storie non lo toccano più. "È in Argentina, passa del tempo con le ragazze. Che faccia quello che vuole". In questi giorni Icardi è volato (con China Suarez) a Buenos Aires per trascorrere del tempo con le figlie Francesca e Isabella, che non vedeva da cinque mesi. Maxi ha ricordato anche i due incroci in Serie A con Icardi, quando vestiva le maglie di Sampdoria e Torino. Montes de Oca ha insistito: "Sei andato a cercarlo o no?". E lui ha risposto solo con un sorriso e un cenno d’assenso, senza aggiungere altro. "Non ne parlerò — ha concluso — perché oggi c’è pace. Ormai devo pensare bene alle cose prima di dirle".

Tutte le news di Wanda Nara

