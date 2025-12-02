Maxi Lopez ancora contro Icardi: "Si merita un pugno, cosa ha fatto con Wanda". La verità mai detta
Durante un'ospitata al programma tv argentino SQP, Maxi Lopez ha rilasciato una delle sue dichiarazioni più dirette sul suo passato conflittuale con Wanda Nara e sul ruolo di Mauro Icardi in quegli anni. L'ex calciatore non solo ha negato categoricamente le accuse di violenza circolate tempo fa - Wanda lo accusò nel 2016 di violenza fisica - ma ha anche denunciato situazioni che, a suo dire, avrebbero coinvolto i suoi figli nel pieno della crisi familiare.
Maxi Lopez e le vecchie ruggini con Wanda Nara
"Non metterei mai le mani addosso a uno dei miei figli, a una donna, a nessuno", ha rimarcato Lopez. "C'è uno che se lo meritava, ma non l'ho fatto nemmeno a lui", ha dichiarato, alludendo a Icardi. Ha dunque aggiunto di non averlo mai picchiato "perché per me l'esempio che dovevo dare ai miei figli era più importante di qualsiasi litigio con chiunque". E ancora: "Perché penso che se lo meritasse? Perché quando mi sono separato ha coinvolto i miei figli, trascinandoli in situazioni che non andavano bene. Ci sono molte cose di cui non ho mai parlato e ho preferito lasciarle lì". Sulla fine del suo matrimonio con Wanda Nara e alla successiva relazione della soubrette con Mauro Icardi, Maxi Lopez ha chiarito: "Siamo entrambi colpevoli... quando finisce l'amore in una coppia, finisce l'amore", ha affermato, chiarendo che hanno cercato di mantenere la relazione per i loro figli finché non è diventata insostenibile e decisamente tossica.
Maxi Lopez e il commento su Icardi
Riguardo al suo rapporto con Icardi ha ricordato: "L'ho aiutato, proprio come ho aiutato molti altri ragazzi argentini... Sono cresciuto così, del resto anche io sono stato aiutato da qualcuno. È normale. L'unica cosa che non mi è piaciuta è che abbiano trascinato i bambini in questa situazione per farmi del male". Per questo, quando Maxi ha saputo della separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara ha dato all'ex moglie un consiglio molto saggio: "Quando non mi hanno permesso di vedere i bambini, sono stati entrambi, e ho ricevuto chiamate e messaggi da entrambi. Quando mi ha detto che si stava separando, le ho detto: 'Va bene, se è ciò che ti rende felice. L'unica cosa che ti dico è di non avere a che fare con i bambini'".