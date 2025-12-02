Maxi Lopez ancora contro Icardi: "Si merita un pugno, cosa ha fatto con Wanda". La verità mai detta

Maxi Lopez e le vecchie ruggini con Wanda Nara

"Non metterei mai le mani addosso a uno dei miei figli, a una donna, a nessuno", ha rimarcato Lopez. "C'è uno che se lo meritava, ma non l'ho fatto nemmeno a lui", ha dichiarato, alludendo a Icardi. Ha dunque aggiunto di non averlo mai picchiato "perché per me l'esempio che dovevo dare ai miei figli era più importante di qualsiasi litigio con chiunque". E ancora: "Perché penso che se lo meritasse? Perché quando mi sono separato ha coinvolto i miei figli, trascinandoli in situazioni che non andavano bene. Ci sono molte cose di cui non ho mai parlato e ho preferito lasciarle lì". Sulla fine del suo matrimonio con Wanda Nara e alla successiva relazione della soubrette con Mauro Icardi, Maxi Lopez ha chiarito: "Siamo entrambi colpevoli... quando finisce l'amore in una coppia, finisce l'amore", ha affermato, chiarendo che hanno cercato di mantenere la relazione per i loro figli finché non è diventata insostenibile e decisamente tossica.

Maxi Lopez e il commento su Icardi

Riguardo al suo rapporto con Icardi ha ricordato: "L'ho aiutato, proprio come ho aiutato molti altri ragazzi argentini... Sono cresciuto così, del resto anche io sono stato aiutato da qualcuno. È normale. L'unica cosa che non mi è piaciuta è che abbiano trascinato i bambini in questa situazione per farmi del male". Per questo, quando Maxi ha saputo della separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara ha dato all'ex moglie un consiglio molto saggio: "Quando non mi hanno permesso di vedere i bambini, sono stati entrambi, e ho ricevuto chiamate e messaggi da entrambi. Quando mi ha detto che si stava separando, le ho detto: 'Va bene, se è ciò che ti rende felice. L'unica cosa che ti dico è di non avere a che fare con i bambini'".