Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 2 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Maxi Lopez ancora contro Icardi: "Si merita un pugno, cosa ha fatto con Wanda". La verità mai detta

L'ex calciatore ha ricordato gli anni in cui non ha potuto vedere i suoi figli e ha rilasciato dure dichiarazioni contro l'ex amico ed ex moglie
4 min
TagsMaxi LopezWanda NaraIcardi

Durante un'ospitata al programma tv argentino SQP, Maxi Lopez ha rilasciato una delle sue dichiarazioni più dirette sul suo passato conflittuale con Wanda Nara e sul ruolo di Mauro Icardi in quegli anni. L'ex calciatore non solo ha negato categoricamente le accuse di violenza circolate tempo fa - Wanda lo accusò nel 2016 di violenza fisica -  ma ha anche denunciato situazioni che, a suo dire, avrebbero coinvolto i suoi figli nel pieno della crisi familiare. 

Maxi Lopez e le vecchie ruggini con Wanda Nara

"Non metterei mai le mani addosso a uno dei miei figli, a una donna, a nessuno", ha rimarcato Lopez. "C'è uno che se lo meritava, ma non l'ho fatto nemmeno a lui", ha dichiarato, alludendo a Icardi. Ha dunque aggiunto di non averlo mai picchiato "perché per me l'esempio che dovevo dare ai miei figli era più importante di qualsiasi litigio con chiunque". E ancora: "Perché penso che se lo meritasse? Perché quando mi sono separato ha coinvolto i miei figli, trascinandoli in situazioni che non andavano bene. Ci sono molte cose di cui non ho mai parlato e ho preferito lasciarle lì". Sulla fine del suo matrimonio con Wanda Nara e alla successiva relazione della soubrette con Mauro Icardi, Maxi Lopez ha chiarito: "Siamo entrambi colpevoli... quando finisce l'amore in una coppia, finisce l'amore", ha affermato, chiarendo che hanno cercato di mantenere la relazione per i loro figli finché non è diventata insostenibile e decisamente tossica.

Maxi Lopez e il commento su Icardi

Riguardo al suo rapporto con Icardi ha ricordato: "L'ho aiutato, proprio come ho aiutato molti altri ragazzi argentini... Sono cresciuto così, del resto anche io sono stato aiutato da qualcuno. È normale. L'unica cosa che non mi è piaciuta è che abbiano trascinato i bambini in questa situazione per farmi del male". Per questo, quando Maxi ha saputo della separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara ha dato all'ex moglie un consiglio molto saggio: "Quando non mi hanno permesso di vedere i bambini, sono stati entrambi, e ho ricevuto chiamate e messaggi da entrambi. Quando mi ha detto che si stava separando, le ho detto: 'Va bene, se è ciò che ti rende felice. L'unica cosa che ti dico è di non avere a che fare con i bambini'".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wanda Nara

Da non perdere

Icardi rischia in TurchiaWanda Nara con Johnny Depp

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS