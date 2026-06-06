Wanda Nara mette in vendita uno dei regali più preziosi ricevuti da Icardi

Tra le tante pagine ancora aperte della separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi ce n'è una che profuma di lusso e di ricordi. La showgirl argentina ha deciso di mettere in vendita la splendida villa affacciata sul Lago di Como che l'attaccante le aveva regalato ai tempi del loro matrimonio. Il prezzo fissato è da capogiro: 8 milioni di euro. L'immobile si trova a Brienno, uno dei borghi più suggestivi della sponda occidentale del lago, ed è intestato a Wanda. Un bene che rappresenta uno dei simboli più importanti della loro vita insieme, oggi destinato a cambiare proprietario.

La casa di Wanda Nara sul Lago di Como

Acquistata nel 2018, quando Icardi era ancora il centravanti e capitano dell'Inter, la proprietà era stata rilevata da una famiglia di industriali per circa 2,5 milioni di euro. Negli anni successivi la villa è stata oggetto di importanti interventi di riqualificazione che ne hanno aumentato notevolmente il valore. La residenza principale si sviluppa su due livelli e offre otto locali, quattro bagni, un ampio terrazzo panoramico e un giardino privato con vista sul lago. A completare il complesso ci sono una dependance con due appartamenti indipendenti, un posto auto e una darsena privata, uno dei dettagli più esclusivi dell'intera proprietà. Negli ultimi anni si era parlato anche di nuovi lavori di ammodernamento, ma il progetto non è mai decollato. E nel 2025 i vicini si sono lamentati per l'erba incolta e i tanti pacchi lasciati dietro la porta: da tempo la Nara non passa da quelle parti. Per questo ha deciso di venderla, mettendo sul mercato uno degli immobili più iconici legati alla sua storia con l'ex marito.

Wanda Nara resta a vivere in Argentina

La vendita della villa arriva mentre le strade dei due ex coniugi continuano a procedere in direzioni diverse. Icardi è oggi uno dei punti di riferimento del Galatasaray e il suo nome continua a essere accostato al mercato italiano, con diverse big che osservano la situazione. Wanda Nara, invece, resta uno dei volti più popolari della televisione argentina. Negli ultimi mesi è tornata sotto i riflettori anche per la partecipazione a un programma culinario insieme a Maxi Lopez, altro grande ex della sua vita e padre dei suoi tre figli. Dal matrimonio con Icardi, invece, sono nate due bambine. Dopo la rottura con Maurito è tornata a vivere a Buenos Aires e lì ha deciso di restare dopo aver trascorso oltre un decennio in Europa.