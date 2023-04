Sinner, tutti i segreti: la dieta, l'allenamento e l'insonnia

A neanche 22 anni, Jannik Sinner ha conquistato la sua seconda finale Masters 1000 all'Open Miami, diventando il primo italiano a riuscire in questa impresa. L'altonesino si è reso protagonista in semifinale di un vero e proprio show contro il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, con una rimonta che ha stupito il mondo del tennis. Dietro a questo risultato, e in generale ad un 2023 iniziato nel migliore dei modi, si nascondono alcuni segreti sulla sua preparazione.