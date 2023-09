Belen compie oggi 39 anni: tutto sul suo fisico al top tra chili persi, allenamenti e passioni FOTO

Compie oggi 39 anni Belen Rodriguez : conduttrice, modella, influencer. Ma anche mamma e protagonista del gossip, sembra sia partita con il nuovo compagno Elio Lorenzoni per festeggiare l'ultimo compleanno prima dei 40. In attesa di chiarire (forse) i contorni della separazione (definitiva?) da Stefano De Martino, ecco alcuni segreti del fisico al top di Belen.

Belen, la dieta e i chili persi

Un anno fa, in piena felicità con Stefano De Martino, Belen aveva rivelato di aver preso qualche chilo, circa quattro. Qualche giorno fa, invece, ha ammesso di averne persi 7 perché "sono stati mesi complicati". Adesso però, ha aggiunto: "Mangio come una pazza". Ma cosa? A Belen piace cucinare e non privarsi di un bicchiere di vino o birra. La sua alimentazione oscilla tra pasta, carne, verdure. "Sto attenta a mangiare - ha svelato - e mi regolo, ma non ho mai seguito una vera e propria dieta". I suoi piatti preferiti? Le empanadas argentine, la cotoletta, l'asado e la pasta al pomodoro. Il suo vino preferito è il rosso.

Belen Rodriguez, tutto sui suoi allenamenti

Belen ama dedicarsi alla palestra e fa molto sport. Pilates e ballo, prima di tutto. Ha studiato danza in Argentina fino ai 15 anni, ha fatto crossfit e da 10 anni, cioè da quando è diventata mamma si allena con continuità. Ama camminare e andare in bicicletta, quando non riesce ad andare in palestra si allena in casa concentrandosi su gambe, addome e glutei.