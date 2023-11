Laura Pausini e la domanda su quante volte ha fatto l'amore in un mese

Quante volte Laura Pausini ha fatto l'amore nell'ultimo mese

"Te l'avevo detto che mi sono sposata a marzo? Dopo 18 anni se non sc*** non ti sposi", ha precisato Laura Pausini, che ha detto sì al suo chitarrista Paolo Carta dopo un lungo fidanzamento. "Sono in luna di miele, perché non abbiamo tempo per andare in vacanza e abbiamo scelto di fare la luna di miele in tournée", ha aggiunto l'artista. Per poi precisare: "Lo facciamo in ogni città. Conta in quante città vado e avrai il risultato".