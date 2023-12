Come avere successo con la regola delle 5 ore di Bill Gates

Che cos'è la regola delle 5 ore e come funziona

La regola delle 5 ore è un concetto semplice che è stato coniato per la prima volta da Michael Simmons, cofondatore di Empact, azienda di fama mondiale specializzata in eventi e programmi di imprenditorialità, mentalità imprenditoriale, innovazione e leadership. La regola delle 5 ore prevede di mettere da parte 5 ore alla settimana o un’ora ogni giorno, da dedicare all’apprendimento. Quest'ultimo si presenta in molte forme diverse e include tempo per la lettura, la riflessione e la sperimentazione.

I tre punti chiave della regola delle 5 ore

Lettura, riflessione e sperimentazione sono i tre punti chiave della regola delle 5 ore. La lettura è da sempre un ottimo modo per imparare. Se un’ora sembra eccessiva si può iniziare con 30 minuti al giorno. Consiglio in più: si può installare l'app Kindle sullo smartphone (così quando non si sa come passare il tempo si può leggere un po' invece di controllare i social media). La riflessione è importante per analizzare il passato e agire meglio in futuro. Bastano 10-15 minuti al giorno di analisi. Bisogna in più mettere in pratica ciò che si è appreso, quindi sperimentare le nuove nozioni.