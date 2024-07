Chiara Nasti in sala parto con la piega perfetta: la replica alle critiche

Chiara Nasti al centro di una nuova polemica. Neppure la nascita della piccola Dea, la secondogenita avuta da Mattia Zaccagni, ha tenuto l'influencer napoletana lontana dalle critiche. Molti hanno avuto da ridire sulle prima foto della neonata, in cui la Nasti sfoggia dei capelli perfetti, come se fosse appena uscita da un salone di bellezza. "Pure la piega fatta, ridicola", ha scritto qualcuno. "Ha fatto la piega per partorire: è un ospedale o un locale?", ha chiesto qualcun altro. E poi: "Ma la parrucchiera era in sala parto?", "Solo la Nasti ha la piega perfetta dopo aver partorito", "Ti sei fatta fare la piega per scattare le foto?".