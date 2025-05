Natalia Paris ha 50 anni e ne dimostra 30: ecco il suo curioso trucco

A 51 anni, Natalia Paris - modella, dj e imprenditrice colombiana - sorprende tutti con un fisico da eterna ragazzina, che fa sicuramente invidia a molti. In un'intervista la soubrette ha condiviso uno dei suoi segreti meglio custoditi, rivelando la filosofia che ha adottato per mantenere il suo aspetto giovanile. "Fisicamente ho un aspetto fantastico, perché sono molto vitale... sapete perché? Perché non penso mai al tempo. Non ricordo mai date che ci facciano riflettere sul passare del tempo. L'ho imparato da un libro di spiritualità avanzata e l'ho preso alla lettera. Penso che funzioni davvero!", ha spiegato. In altre parole Natalia evita di parlare di invecchiamento : preferisce concentrarsi sulla giovinezza perché a suo dire il linguaggio e le convinzioni influenzano direttamente la percezione che ognuno ha di sé. La chiave, secondo Natalia, risiede in una pratica semplice ma potente: parlare alle proprie cellule e dire loro che hanno il potere di rigenerarsi da sole . Questa tecnica di “riprogrammazione cellulare” sembra aver avuto un effetto notevole sul suo aspetto e sulla sua energia. Inoltre, la modella integra questo approccio con una routine di esercizi costante e una dieta flessibile che le consente di gustare tutti i tipi di cibo senza restrizioni estreme.

Il segreto dell'eterna giovinezza di Natalia Paris

Un altro segreto di bellezza che Natalia non trascura è il trattamento PRP, una procedura che consiste nell'estrarre le piastrine dal sangue e poi reiniettarle nella pelle, aiutando a mantenerla giovane e luminosa. La donna ha anche sottolineato l'importanza di una dieta equilibrata, di un regolare esercizio fisico e di altre sane abitudini. Ha però aggiunto che fattori come il perdono e l'astensione dal serbare rancore sono altrettanto cruciali per mantenere un aspetto giovanile. La sua filosofia di vita abbraccia sia il corpo che la mente. "Perdonare e non serbare rancore sono essenziali", ha affermato, sottolineando che questi aspetti emotivi hanno un impatto diretto sul suo benessere generale. La modella ha inoltre evidenziato l'importanza di mantenere un atteggiamento ottimista e di concentrarsi sugli aspetti positivi della vita. "Tutto inizia da dentro", ha commentato, chiarendo che il suo approccio è olistico e ricerca l'equilibrio tra gli aspetti emozionali, mentali e fisici. Plus è sicuramente la meditazione, che Natalia pratica regolarmente. Dello stesso pensiero Tristan Lee, l'inglese che ha 53 anni ma ne dimostra venti: anche per lui avere una mentalità giocosa ed ottimista contribuisce a contrastare l'invecchiamento.

L'atteggiamento positivo influenza la bellezza

Natalia Paris vuole quindi essere un esempio di come l'atteggiamento, la perseveranza e un approccio positivo possano fare la differenza. La sua storia è fonte di ispirazione per molti e ci ricorda che la vera giovinezza risiede nello spirito e nel modo in cui affrontiamo la vita.