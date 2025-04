Ha 53 anni ma ne dimostra 25: "Il mio segreto di giovinezza è semplice"

Tristan Lee continua a essere fermato all'ingresso dei bar e gli viene chiesto di mostrare il suo documento. Ha 53 anni ma ne dimostra poco più di venti. Quando va a prendere delle medicine, gli chiedono se la ricetta è "per suo padre". Durante le riunioni di lavoro viene scambiato per un assistente. Il suo aspetto fisico alla Dorian Gray lo ha portato a diventare un fenomeno mediatico. Questo coach vegano specializzato in salute e benessere, originario dell'Essex, nel Regno Unito, sostiene che non si tratti di una specie di "elisir di giovinezza", ma del risultato di decenni di disciplina fisica, mentale ed emotiva. Lee ha raccontato che tutto è iniziato all'età di 16 anni, quando sono apparsi i primi segni dell'acne. Da allora, in 35 anni non ha mai interrotto la sua routine di cura del viso , in pratica quella che oggi viene comunemente chiamata skincare . "Posso essere malato o ubriaco, ma non smetto mai di compiere questo rituale", ha dichiarato al Daily Mail. Il suo approccio combina prodotti naturali e senza profumo con trattamenti non invasivi come il microneedling, la microabrasione e le microcorrenti. Ha un prodotto preferito in assoluto: "Sono una grande fan dell'acido ialuronico , se lo si applica sotto una crema idratante, è incredibilmente idratante senza appesantire o ungere".

La dieta e lo sport per restare più giovani a lungo

Per Tristan Lee è fondamentale anche l'alimentazione: da anni segue una dieta vegana, evitando completamente i cibi lavorati e consumando pochissimo alcol. Predilige frutta e verdura rispetto ai carboidrati e mangia molte proteine. "Puoi metterti sul viso una crema idratante super costosa, ma se mangi molto zucchero, bevi molto alcol e fumi, in realtà è una perdita di tempo - ha spiegato - Mi sono sempre preso cura del mio corpo ed ho evitato cibi lavorati, ma non conto le calorie o cose del genere". Oltre all'aspetto fisico, il suo obiettivo principale è rimanere agile. Ha un personal trainer con il quale si allena tre volte a settimana ed è anche un appassionato di Pilates reformer. "Non cerco di sembrare giovane ma ma interessa essere sano", ha precisato. Secondo Tristan gioca un ruolo molto importante anche l'energia giovanile, avere una mentalità giocosa ed ottimista: "Lo stress invecchia incredibilmente, non solo la pelle ma anche l'interno. La giovinezza è energia. Se sei caloroso e aperto, si vede dal tuo viso", ha fatto sapere per poi ribadire che non fa mai a meno di crema solare e cappello per proteggersi dai raggi solari. Inoltre di sera il suo rituale di cura della pelle si trasforma in un momento intimo: "Ho delle candele, un tè alla menta, Mariah Carey, è una piccola festa della cura della pelle", ha confidato.

Il ruolo della chirurgia estetica

Sebbene in passato abbia occasionalmente fatto ricorso alle iniezioni di Botox, Tristan Lee prende le distanze dalla chirurgia plastica, perché non gli piace, e ha chiarito che il Botox occupa un posto marginale nella sua strategia: "Da quando ho fatto un po' di Botox, la gente dice sempre: 'Questo è barare', Beh, aiuta". Ma non tutti coloro che si sottopongono al Botox dimostrano 25 anni". E ha così conlucos: "La giovinezza è energia, se sei caloroso e amichevole si vedrà sul tuo viso".