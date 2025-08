La scienza spiega perché spesso ci sentiamo stanchi quando ci svegliamo

Spesso ci chiediamo perché ci svegliamo stanchi se siamo andati a letto a un'ora ragionevole e non ci siamo svegliati durante la notte. Il motivo, secondo la scienza, potrebbe essere la luce , o la sua assenza, poco prima del suono della sveglia. Il nostro cervello non sa se è giorno o notte, e non importa se dormiamo le otto ore raccomandate con la precisione di un orologio svizzero se poi ci svegliamo al buio, con il cellulare davanti alla faccia e cercando un caffè che ci dia un po' di energia. Ciò che non funziona non è il nostro riposo ma il nostro sistema operativo e, a detta degli esperti, si tratta di una cronodisfunzione. Secondo i medici, oggigiorno l'insufficiente esposizione alla luce naturale nelle prime ore del giorno e l'eccessiva esposizione alla luce artificiale durante la notte rappresentano un problema reale. Può finire per confondere il nostro orologio interno, che non sarà in grado di secernere ogni sostanza al momento giusto ed entrerà in uno stato noto come "cronodisruption". Il risultato sarà una scarsa qualità del sonno, sbalzi d'umore e un metabolismo alterato.

Come svegliarsi con energia

L'Università Metropolitana di Osaka in Giappone ha sottolineato che il trucco per svegliarsi pieni di energia non è dormire di più, ma immergersi nella luce naturale quando si aprono gli occhi. E dovrebbe essere quella solare, perché il sole non solo riscalda ma anche sincronizza. "Il principale regolatore del ritmo circadiano è la luce solare, che attiva le cellule gangliari della retina, che inviano segnali al nucleo soprachiasmatico. Questo provoca l'immediata soppressione della melatonina, l'ormone del sonno, e consente l'aumento del cortisolo e di altri ormoni che ci danno la carica al mattino", hanno fatto sapere dall'Università. Non si tratta solo di dormire bene, ma di svegliarsi in linea con il pianeta, perché il nostro orologio biologico non indica solo quando è ora di andare a letto, ma influenza anche la temperatura corporea, la concentrazione e la fame. Gli studiosi ribadiscono che dobbiamo essere attivi durante le ore centrali della giornata, quando è richiesta una maggiore prestazione metabolica, e che abbiamo anche bisogno che il nostro metabolismo rallenti di notte, e tutto questo dipende dalla regolazione ormonale orchestrata dai cicli di luce e buio.

La prima cosa da fare al mattino

Svegliarsi nel bel mezzo dell'oscurità, come in una grotta, non aiuta. La prima cosa da fare prima di prendere il caffè, o anche prima di prendere il cellulare, dovrebbe essere quella di far entrare un po' di luce nella stanza. Non sempre è consigliabile dormire con le persiane aperte, soprattutto nelle grandi città dove c'è molta luce artificiale di notte, ma appena spunta l'alba, le persiane dovrebbero essere aperte. Come hanno rivelato gli studiosi, la luce solare ha un'intensità e una proporzione di luce blu che non possono essere replicate con i sistemi di illuminazione artificiale convenzionali. Mentre la luce naturale cambia temperatura e intensità durante il giorno, adattandosi al momento, la luce artificiale rimane costante e, quindi, sincronizza con i ritmi biologici.