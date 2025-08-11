Spiagge libere in Italia, dove si trovano le più belle

L'aumento dei prezzi dei lidi per lettini e ombrelloni sta causando sempre più polemiche in Italia. Ma, per fortuna, non mancano alternative per godersi il mare al meglio. Esistono infatti tante spiagge libere, a volte mimetizzate tra gli stabilimenti più noti, a volte in luoghi suggestivi ma fuorimano. Ad esempio in Liguria, la Regione italiana con più bandiere blu, accanto ai lidi più esclusivi ci sono spiaggette libere davvero incantevoli. A Monterosso, una delle Cinque Terre, c'è quella di Fegina o della Stazione. Nel Golfo di Trieste si trova la spiaggia in ciottoli della Baia di Sistiana. In Veneto c'è invece la spiaggia di Porto Caleri, tra la foce del Po di levante e quella dell'Adige. Anche a Riccione ci sono diverse spiagge libere attrezzate: quella che merita di più è la centrale spiaggia di piazzale Roma. E in Toscana? Delimitata da due promontori c'è la spiaggia di Cala Violina, bellissima caletta di sabbia fine nella riserva naturale delle Bandite di Scarlino. A questa spiaggia possono accedere solo 700 persone al giorno previa prenotazione e il pagamento simbolico di un euro.
Dove si trovano le spiagge libere nel Lazio e in Campania
Nel Lazio, sull'Isola di Ponza, tra piscine naturali e costoni rocciosi, si apre la suggestiva insenatura di Cala Feola, che si raggiunge con un sentiero e 256 scalini. Qui, vero e proprio paradiso, sono state ambientate alcune scene di Unica, la docu-serie Netflix che racconta la vita di Ilary Blasi dopo il divorzio da Francesco Totti. Nel basso Lazio, a Gaeta, c'è invece la Spiaggia dei 300 gradini: spiaggia libera con scorci da favola. La discesa costa 2€ a persona e dopo 300 scalini (né uno in più, né uno in meno) si arriva in un posto da favola. Per la spiaggia libera a Sperlonga, quella della Grotta di Tiberio, bisogna invece prenotare tramite un'app gratuita messa a disposizione dal Comune. Spostandoci in Campania, la Baia del Buon Dormire, a Palinuro, è considerata la più bella del Cilento. Composta da sabbia dorata e piccoli ciottoli, è famosa per offrire ampie zone d’ombra naturale, perfette per rilassarsi al riparo dal sole cocente. Si raggiunge solo via mare ma facilmente anche con pedalò, canoe o gommoni.
Le spiagge libere di Sardegna e Sicilia
Anche in Sardegna e Sicilia ci sono diverse spiagge libere. Tra quelle sarde, dove spesso è facile incontrare Melissa Satta, troviamo: Cala Goloritze di Baunei, la spiaggia del Giunco a Villasimius (con fenicotteri rosa), e Is Arutas a Cabras. Tra le spiagge siciliane: oltra a quella dei Conigli a Lampedusa, merita un bagno Cala Tonnarella Dell'Uzzo di San Vito Lo Capo e la spiaggia libera di Punta Secca, a Ragusa.