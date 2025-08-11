Spiagge libere in Italia, dove si trovano le più belle

L'aumento dei prezzi dei lidi per lettini e ombrelloni sta causando sempre più polemiche in Italia. Ma, per fortuna, non mancano alternative per godersi il mare al meglio. Esistono infatti tante spiagge libere, a volte mimetizzate tra gli stabilimenti più noti, a volte in luoghi suggestivi ma fuorimano. Ad esempio in Liguria, la Regione italiana con più bandiere blu, accanto ai lidi più esclusivi ci sono spiaggette libere davvero incantevoli. A Monterosso, una delle Cinque Terre, c'è quella di Fegina o della Stazione . Nel Golfo di Trieste si trova la spiaggia in ciottoli della Baia di Sistiana . In Veneto c'è invece la spiaggia di Porto Caleri, tra la foce del Po di levante e quella dell'Adige. Anche a Riccione ci sono diverse spiagge libere attrezzate: quella che merita di più è la centrale spiaggia di piazzale Roma . E in Toscana? Delimitata da due promontori c'è la spiaggia di Cala Violina , bellissima caletta di sabbia fine nella riserva naturale delle Bandite di Scarlino. A questa spiaggia possono accedere solo 700 persone al giorno previa prenotazione e il pagamento simbolico di un euro.

Dove si trovano le spiagge libere nel Lazio e in Campania

Nel Lazio, sull'Isola di Ponza, tra piscine naturali e costoni rocciosi, si apre la suggestiva insenatura di Cala Feola, che si raggiunge con un sentiero e 256 scalini. Qui, vero e proprio paradiso, sono state ambientate alcune scene di Unica, la docu-serie Netflix che racconta la vita di Ilary Blasi dopo il divorzio da Francesco Totti. Nel basso Lazio, a Gaeta, c'è invece la Spiaggia dei 300 gradini: spiaggia libera con scorci da favola. La discesa costa 2€ a persona e dopo 300 scalini (né uno in più, né uno in meno) si arriva in un posto da favola. Per la spiaggia libera a Sperlonga, quella della Grotta di Tiberio, bisogna invece prenotare tramite un'app gratuita messa a disposizione dal Comune. Spostandoci in Campania, la Baia del Buon Dormire, a Palinuro, è considerata la più bella del Cilento. Composta da sabbia dorata e piccoli ciottoli, è famosa per offrire ampie zone d’ombra naturale, perfette per rilassarsi al riparo dal sole cocente. Si raggiunge solo via mare ma facilmente anche con pedalò, canoe o gommoni.

Le spiagge libere di Sardegna e Sicilia

Anche in Sardegna e Sicilia ci sono diverse spiagge libere. Tra quelle sarde, dove spesso è facile incontrare Melissa Satta, troviamo: Cala Goloritze di Baunei, la spiaggia del Giunco a Villasimius (con fenicotteri rosa), e Is Arutas a Cabras. Tra le spiagge siciliane: oltra a quella dei Conigli a Lampedusa, merita un bagno Cala Tonnarella Dell'Uzzo di San Vito Lo Capo e la spiaggia libera di Punta Secca, a Ragusa.