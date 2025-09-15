Le 8 cose che fai ogni giorno e fanno invecchiare prima  

Sebbene condurre una vita sana implichi abitudini come una buona alimentazione e l'attività fisica, molte persone non sanno che alcune abitudini quotidiane apparentemente innocue possono peggiorare la loro salute e accelerare l'invecchiamento. E diversi esperti mettono in guardia dal fare certe cose.
1. Limitare l'attività fisica alla camminata
Camminare fa bene al sistema cardiovascolare e alla circolazione, ma affidarsi esclusivamente a questa attività e trascurare il rafforzamento muscolare può portare a una progressiva perdita di massa muscolare, nota come sarcopenia. Con l'avanzare dell'età, la sarcopenia compromette l'equilibrio, la coordinazione e la densità ossea, aumentando il rischio di cadute e fratture. Una ricerca pubblicata sul British Journal of Sports Medicine evidenzia che integrare l'attività aerobica con esercizi di rafforzamento muscolare aumenta l'aspettativa di vita, mentre un'altra, pubblicata sul Journal of Strength and Conditioning nel 2024, sottolinea che il sollevamento pesi migliora la qualità della vita con l'avanzare dell'età.
2. Ripetere lo stesso cruciverba o sudoku
Risolvere lo stesso cruciverba o sudoku ogni giorno può sembrare un modo positivo per mantenere il cervello attivo. Tuttavia, quando queste attività cessano di essere una vera sfida e diventano una semplice abitudine, il cervello perde l'opportunità di formare nuove connessioni neurali. In questo senso, essere costantemente esposti a diverse sfide mentali è fondamentale per mantenere agilità mentale e creatività. Studi citati in Behavioral Brain Research indicano che i nuovi neuroni sopravvivono solo se sottoposti a esperienze di apprendimento difficili, quindi alternare giochi diversi e imparare una nuova abilità o uno strumento è essenziale per rafforzare il cervello.
3. Uso di calzature sbagliate
Le scarpe inadatte aumentano significativamente il rischio di problemi ai piedi e cadute, soprattutto in età avanzata. Calzature troppo grandi e larghe, come le pantofole, possono sembrare comode, ma non offrono il supporto necessario. Uno studio pubblicato su Geriatric Orthopaedic Surgery & Rehabilitation dimostra che l'uso regolare di calzature inadeguate è una causa comune di patologie ai piedi, che a loro volta predispongono a cadute e fratture. Per questo si raccomanda di scegliere scarpe con tacchi bassi, punta larga e suola antiscivolo.
4. Abusare delle cuffie
Trascorrere lunghi periodi di tempo utilizzando le cuffie può causare affaticamento dell'udito, ridurre la concentrazione e portare alla perdita dell'udito a lungo termine. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che oltre un miliardo di persone tra i 12 e i 35 anni siano a rischio di perdita dell'udito a causa dell'ascolto di musica ad alto volume. Le cuffie moderne possono raggiungere i 100 decibel, paragonabili a quelli di un concerto, mentre una normale conversazione si attesta tra i 50 e i 60 decibel. Gli esperti consigliano di ridurre il volume e di alternarlo a periodi di riposo.
5. Smettere di esercitare la forza di presa
Chiedere sempre aiuto per aprire barattoli o trasportare borse pesanti significa trascurare la forza di presa, che è considerata un buon indicatore della forza generale e della salute cardiovascolare. Una ricerca dell'Università della California e della British Geriatrics Society (2024) collega una scarsa forza di presa a un aumento del rischio di demenza, sarcopenia e morbo di Parkinson. Esercitare questa abilità nelle attività quotidiane aiuta a prevenire la fragilità.
6. Tenere le tende chiuse
Evitare l'esposizione al sole bloccando permanentemente la luce naturale può avere un impatto negativo sulla salute mentale e fisica. La luce solare contribuisce alla salute cellulare, cardiovascolare e immunitaria, e la sua assenza è associata a un aumento delle malattie metaboliche e dei disturbi dell'umore.
7. Usare la protezione solare solo in estate
I danni causati dai raggi ultravioletti (UV) si verificano anche nelle giornate nuvolose o in ambienti chiusi vicino alle finestre. I raggi UV degradano le fibre di collagene ed elastina della pelle, causando macchie scure e rughe, oltre ad aumentare il rischio di cancro della pelle. L'OMS stima che, dei 15 milioni di persone in tutto il mondo che perdono la vista a causa della cataratta, circa il 10% sia dovuto all'esposizione ai raggi UV. Si raccomanda l'uso quotidiano di una crema solare con fattore di protezione 30 e di occhiali da sole protettivi.
8. Non lavare la lingua
Secondo i dati raccolti dall'azienda MyMouth solo il 30% della popolazione si lava la lingua. Gli esperti spiegano che trascurare quest'area favorisce la proliferazione di batteri responsabili dell'alitosi, della malattia parodontale e persino di alterazioni del microbioma intestinale. È stato osservato che una cattiva salute orale è collegata alle malattie cardiovascolari.
Sebbene condurre una vita sana implichi abitudini come una buona alimentazione e l'attività fisica, molte persone non sanno che alcune abitudini quotidiane apparentemente innocue possono peggiorare la loro salute e accelerare l'invecchiamento. E diversi esperti mettono in guardia dal fare certe cose.
1. Limitare l'attività fisica alla camminata
Camminare fa bene al sistema cardiovascolare e alla circolazione, ma affidarsi esclusivamente a questa attività e trascurare il rafforzamento muscolare può portare a una progressiva perdita di massa muscolare, nota come sarcopenia. Con l'avanzare dell'età, la sarcopenia compromette l'equilibrio, la coordinazione e la densità ossea, aumentando il rischio di cadute e fratture. Una ricerca pubblicata sul British Journal of Sports Medicine evidenzia che integrare l'attività aerobica con esercizi di rafforzamento muscolare aumenta l'aspettativa di vita, mentre un'altra, pubblicata sul Journal of Strength and Conditioning nel 2024, sottolinea che il sollevamento pesi migliora la qualità della vita con l'avanzare dell'età.
2. Ripetere lo stesso cruciverba o sudoku
Risolvere lo stesso cruciverba o sudoku ogni giorno può sembrare un modo positivo per mantenere il cervello attivo. Tuttavia, quando queste attività cessano di essere una vera sfida e diventano una semplice abitudine, il cervello perde l'opportunità di formare nuove connessioni neurali. In questo senso, essere costantemente esposti a diverse sfide mentali è fondamentale per mantenere agilità mentale e creatività. Studi citati in Behavioral Brain Research indicano che i nuovi neuroni sopravvivono solo se sottoposti a esperienze di apprendimento difficili, quindi alternare giochi diversi e imparare una nuova abilità o uno strumento è essenziale per rafforzare il cervello.