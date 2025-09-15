Le 8 cose che fai ogni giorno e fanno invecchiare prima  

Sebbene condurre una vita sana implichi abitudini come una buona alimentazione e l'attività fisica, molte persone non sanno che alcune abitudini quotidiane apparentemente innocue possono peggiorare la loro salute e accelerare l'invecchiamento . E diversi esperti mettono in guardia dal fare certe cose.

1. Limitare l'attività fisica alla camminata

Camminare fa bene al sistema cardiovascolare e alla circolazione, ma affidarsi esclusivamente a questa attività e trascurare il rafforzamento muscolare può portare a una progressiva perdita di massa muscolare, nota come sarcopenia. Con l'avanzare dell'età, la sarcopenia compromette l'equilibrio, la coordinazione e la densità ossea, aumentando il rischio di cadute e fratture. Una ricerca pubblicata sul British Journal of Sports Medicine evidenzia che integrare l'attività aerobica con esercizi di rafforzamento muscolare aumenta l'aspettativa di vita, mentre un'altra, pubblicata sul Journal of Strength and Conditioning nel 2024, sottolinea che il sollevamento pesi migliora la qualità della vita con l'avanzare dell'età.

2. Ripetere lo stesso cruciverba o sudoku

Risolvere lo stesso cruciverba o sudoku ogni giorno può sembrare un modo positivo per mantenere il cervello attivo. Tuttavia, quando queste attività cessano di essere una vera sfida e diventano una semplice abitudine, il cervello perde l'opportunità di formare nuove connessioni neurali. In questo senso, essere costantemente esposti a diverse sfide mentali è fondamentale per mantenere agilità mentale e creatività. Studi citati in Behavioral Brain Research indicano che i nuovi neuroni sopravvivono solo se sottoposti a esperienze di apprendimento difficili, quindi alternare giochi diversi e imparare una nuova abilità o uno strumento è essenziale per rafforzare il cervello.