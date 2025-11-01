Mariah Carey e il video di Natale con pubblicità: il mistero sui soldi da record incassati
Per la campagna natalizia 2025 Sephora ha deciso di collaborare con Mariah Carey, da sempre considerata la regina del Natale grazie al suo celebre successo del 1994 All I Want For Christmas Is You. Ogni anno, il 1° novembre, il giorno dopo Halloween, la cantante pubblica un video in cui ‘si scongela’ e annuncia: ‘È tempo!’, segnando per i fan l’inizio della stagione delle feste. Quest’anno, questo momento diventa il fulcro del video della campagna di Sephora. Nel filmato, la Carey parte a bordo di una slitta e sorvola un vero e proprio paese delle meraviglie invernale a tema Sephora, mentre l’attore e comico Billy Eichner appare nel ruolo di un elfo birichino, aggiungendo un tocco di divertimento. Diretto da Joseph Kahn, il video ha fatto il suo debutto sui profili Instagram di Mariah Carey e Sephora, oltre che sul cartellone di Sephora a Times Square, segnando così il passaggio ufficiale da Halloween al periodo natalizio.
Quanto ha guadagnato Mariah Carey per il video Sephora
L’importo guadagnato da Mariah Carey per la campagna pubblicitaria di Sephora non è stato reso pubblico. Di sicuro avere come testimonial la regina del Natale non è cosa da poco. Sebbene il suo patrimonio netto sia stimato intorno ai 350 milioni di dollari, i dettagli specifici dei guadagni derivanti da collaborazioni con i brand, come quella con Sephora, restano privati.
Quanto guadagna Mariah Carey ogni Natale
All I Want for Christmas Is You è la canzone natalizia più ascoltata in streaming di tutti i tempi. Secondo uno studio di The Economist, Mariah Carey guadagnerebbe in media circa 2,5 milioni di dollari all'anno solo per questa canzone. Una cifra che sarebbe anche lievitata nell'ultimo periodo.