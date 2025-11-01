Mariah Carey e il video di Natale con pubblicità: il mistero sui soldi da record incassati

Per la campagna natalizia 2025 Sephora ha deciso di collaborare con Mariah Carey, da sempre considerata la regina del Natale grazie al suo celebre successo del 1994 All I Want For Christmas Is You. Ogni anno, il 1° novembre, il giorno dopo Halloween, la cantante pubblica un video in cui ‘si scongela’ e annuncia: ‘È tempo!’, segnando per i fan l’inizio della stagione delle feste. Quest’anno, questo momento diventa il fulcro del video della campagna di Sephora. Nel filmato, la Carey parte a bordo di una slitta e sorvola un vero e proprio paese delle meraviglie invernale a tema Sephora, mentre l’attore e comico Billy Eichner appare nel ruolo di un elfo birichino, aggiungendo un tocco di divertimento. Diretto da Joseph Kahn, il video ha fatto il suo debutto sui profili Instagram di Mariah Carey e Sephora, oltre che sul cartellone di Sephora a Times Square, segnando così il passaggio ufficiale da Halloween al periodo natalizio.