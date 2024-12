Mariah Carey a Natale, quanto guadagna ogni anno con All I Want For Christmas Is You

Quando Mariah Carey pubblicò nel 1994 la canzone All I Want for Christmas Is You , non sapeva che avrebbe consolidato il suo status di Regina del Natale per i successivi 30 anni. Al momento della sua uscita, il successo ha fatto guadagnare a Mariah 60 milioni di dollari e da allora il suo valore è aumentato, aggiungendo milioni su milioni alla ricchezza della cantante ogni anno. Il suo successo ha generato innumerevoli cover di artisti iconici - da Ariana Grande a Michael Bublé - e ha permeato la cultura pop grazie al film Love Actually. Lo scorso 13 dicembre All I Want for Christmas Is You è diventata la prima canzone natalizia a raggiungere 2 miliardi di streaming su Spotify.

Quanto guadagna ogni anno Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You

Secondo uno studio dell’Economist siamo più o meno sui due milioni e mezzo di euro ogni anno, per un totale, al momento, di circa 75 milioni d’incasso. Un vero e proprio tesoro accumulato in diverse forme, a seconda delle epoche di riferimento: finché si vendevano le copie fisiche (e quand’è stata pubblicata per la prima volta il mercato era florido) All I want for Christmas is you ne ha messe in cascina ben 16 milioni; oggi il suo impero si regge sugli streaming, sui diritti delle riproduzione in radio e tv e sull’infinita serie di cover, registrate praticamente da chiunque.

All I Want For Christmas Is You sta per diventare la canzone natalizia più popolare di sempre

Su Spotify All I Want for Christmas Is You è cresciuto del 120% a livello globale sulla piattaforma dal 2019, diventando la canzone natalizia più trasmessa in streaming di tutti i tempi sia a livello globale che negli Stati Uniti. Anche se per ora Mariah Carey non ha ancora superato White Christmas di Bing Crosby, il singolo più venduto di tutti i tempi con 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo, il suo brano è sicuramente sulla buona strada. Nel 2024, i suoi streaming sono aumentati costantemente durante la stagione, crescendo dell'860% a livello globale e del 1.100% negli Stati Uniti dal 1° novembre.