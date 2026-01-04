Corriere dello Sport.it
Damiano David si sposa: quanto costa e di chi è l’anello per Dove Cameron  

Damiano David si sposa: quanto costa e di chi è l'anello per Dove Cameron  

Damiano David e Dove Cameron verso le nozze: nei loro preziosi anelli di fidanzamento è incisa una dedica segreta che racconta il loro amore
3 min
Tagsdamiano davidDove Cameron

Dopo mesi di indiscrezioni, sguardi complici e immagini che avevano acceso l’immaginazione dei fan, Damiano David e l'attrice americana Dove Cameron sono usciti allo scoperto. Con l’arrivo del nuovo anno, la coppia ha ufficializzato la proposta di matrimonio attraverso un post su Instagram, segnando l’inizio di una nuova fase della loro storia d’amore. Nelle foto condivise, a catturare l’attenzione sono soprattutto gli anelli: non semplici gioielli, ma simboli intimi e carichi di significato, impreziositi da una dedica che racconta la profondità del loro legame e rende quei dettagli il manifesto silenzioso di una promessa condivisa.

Damiano David si sposa, quanto costa l'anello di fidanzamento

Non uno bensì due anelli di fidanzamento. Uno per Dove Cameron e l'altro per Damiano David. Entrambi realizzati dall’orafo italiano Alessandro Bernini. Due anelli al prezzo di 200 mila euro circa. Gioielli su misura, progettati per raccontare la storia della coppia attraverso materiali preziosi ed elementi fortemente personali. Oltre all’eleganza dell’oro e ai diamanti dal taglio classico, colpisce il significato che questi anelli portano con sé, inciso all’interno come una promessa silenziosa. Il segno più intimo è nascosto all’interno di entrambi i gioielli: “The best part of being alive” (“La parte migliore dell’essere vivi”). Una frase che richiama le dichiarazioni d’amore già affidate ai social, ma che qui diventa qualcosa di più profondo e duraturo. Non solo parole romantiche, ma una traccia concreta di ciò che rappresentano l’uno per l’altra, fissata in un simbolo destinato a accompagnarli nel tempo.

Quando si sposa Damiano David con Dove Cameron

La data del matrimonio non è stata resa nota ma è chiaro che sarà entro il 2026. "Sarà un anno bellissimo", hanno scritto i promessi sposi, insieme dal 2023.

