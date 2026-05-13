Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 13 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Chi veste Sal Da Vinci all'Eurovision 2026, l'abito bianco è alta sartoria© EPA

Chi veste Sal Da Vinci all'Eurovision 2026, l'abito bianco è alta sartoria

Sal Da Vinci incanta all’Eurovision 2026 con un look total white un omaggio scintillante alla sua Napoli
3 min
TagsSal Da VinciEurovision 2026

Sal Da Vinci sulla scena internazionale con la stessa intensità emotiva con la quale ha conquistato il pubblico a Sanremo. Dopo la vittoria al Festival sulle note di Per sempre sì, lo ritroviamo protagonista all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna, dove musica e immagine si fondono in una narrazione visiva perfettamente orchestrata. Accanto a lui, sul palco, i ballerini Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, interpreti di una coreografia che amplifica il racconto della canzone fino a culminare nei passi già diventati virali. Una performance costruita con attenzione sartoriale, dove ogni elemento contribuisce a creare un’estetica coerente e memorabile.

Il total white firmato Duccio Fiorenzano: romanticismo contemporaneo

Dietro il look di Sal Da Vinci all'Eurovision 2026, la visione raffinata della stylist Valentina Davoli e l’abilità artigianale di Duccio Fiorenzano, interprete della migliore tradizione sartoriale napoletana. La scelta è caduta su un total white dal forte richiamo nuziale, pensato come estensione del testo e dell’immaginario del brano. Il completo, realizzato nello showroom napoletano di via Santa Brigida, reinterpreta i codici della cerimonia con un tocco contemporaneo: pantaloni over, giacca monopetto e una chiusura laterale impreziosita da un nastro in raso che sostituisce il bottone classico. La camicia, coordinata ma portata volutamente sbottonata sul collo, elimina ogni formalismo superfluo: niente papillon, niente cravatta. Il risultato è un’eleganza rilassata, che gioca con le regole senza infrangerle.

Gioielli e identità: Napoli brilla nei dettagli

A illuminare il look, una maxi spilla in argento e cristalli appuntata sul bavero, unico punto luce capace di catturare lo sguardo. Non mancano gli anelli in oro e diamanti di Gioielli del Sole, già diventati firma stilistica del cantante sin dai giorni sanremesi. Sono dettagli che raccontano molto più di un’estetica: parlano di identità, di appartenenza, di radici. Perché il guardaroba scelto per l’Eurovision non è soltanto una scelta di stile, ma un omaggio dichiarato a Napoli, città che accompagna e sostiene Sal Da Vinci fin dagli esordi. Un equilibrio perfetto tra tradizione e contemporaneità, dove la moda diventa linguaggio e il palco, ancora una volta, una dichiarazione d’amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lifestyle

Da non perdere

Sal Da Vinci spiazza i tifosiSal Da Vinci scrive a Stefano De Martino

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS