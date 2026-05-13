Chi veste Sal Da Vinci all'Eurovision 2026, l'abito bianco è alta sartoria

Sal Da Vinci sulla scena internazionale con la stessa intensità emotiva con la quale ha conquistato il pubblico a Sanremo . Dopo la vittoria al Festival sulle note di Per sempre sì, lo ritroviamo protagonista all’ Eurovision Song Contest 2026 di Vienna, dove musica e immagine si fondono in una narrazione visiva perfettamente orchestrata. Accanto a lui, sul palco, i ballerini Francesca Tocca e Marcello Sacchetta , interpreti di una coreografia che amplifica il racconto della canzone fino a culminare nei passi già diventati virali. Una performance costruita con attenzione sartoriale, dove ogni elemento contribuisce a creare un’estetica coerente e memorabile.

Il total white firmato Duccio Fiorenzano: romanticismo contemporaneo

Dietro il look di Sal Da Vinci all'Eurovision 2026, la visione raffinata della stylist Valentina Davoli e l’abilità artigianale di Duccio Fiorenzano, interprete della migliore tradizione sartoriale napoletana. La scelta è caduta su un total white dal forte richiamo nuziale, pensato come estensione del testo e dell’immaginario del brano. Il completo, realizzato nello showroom napoletano di via Santa Brigida, reinterpreta i codici della cerimonia con un tocco contemporaneo: pantaloni over, giacca monopetto e una chiusura laterale impreziosita da un nastro in raso che sostituisce il bottone classico. La camicia, coordinata ma portata volutamente sbottonata sul collo, elimina ogni formalismo superfluo: niente papillon, niente cravatta. Il risultato è un’eleganza rilassata, che gioca con le regole senza infrangerle.

Gioielli e identità: Napoli brilla nei dettagli

A illuminare il look, una maxi spilla in argento e cristalli appuntata sul bavero, unico punto luce capace di catturare lo sguardo. Non mancano gli anelli in oro e diamanti di Gioielli del Sole, già diventati firma stilistica del cantante sin dai giorni sanremesi. Sono dettagli che raccontano molto più di un’estetica: parlano di identità, di appartenenza, di radici. Perché il guardaroba scelto per l’Eurovision non è soltanto una scelta di stile, ma un omaggio dichiarato a Napoli, città che accompagna e sostiene Sal Da Vinci fin dagli esordi. Un equilibrio perfetto tra tradizione e contemporaneità, dove la moda diventa linguaggio e il palco, ancora una volta, una dichiarazione d’amore.