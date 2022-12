Marchisio: "Ecco perché ho digiunato 35 ore"

Un bicchiere pieno di succo d'arancia rossa e un toast. Con questa immagine postata tra le sue storie Instagram l'ex juventino Claudio Marchisio ha annunciato di aver interrotto un digiuno di 35 ore, spiegando ai suoi follower i motivi che l'hanno spinto a non mangiare per più di un giorno e rispondendo alle loro domande.

Ispirato da un docufilm

"È difficile farlo a Natale con i torteli e gli anolini di mia nonna" gli scrive qualcuno e lui sorridendo replica: "Infatti l'ho iniziata il 26!". Rivelando di aver preso ispirazione da 'Limitless', docufilm di Chris Hemsworth che analizza i vantaggi del digiuno controllato, il 36enne ex centrocampista della Nazionale (oggi opinionista in tv) ha elencato i benefici di questa pratica: "Dopo 17 ore di digiuno completo il nostro corpo attiva l'autofagia. In pratica produce energia con le cellule vecchie per autoalimentarsi, quindi - conclude Marchisio - c'è un processo di autopulizia e di rinnovamento cellulare".