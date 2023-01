Fitvia chiude: addio ai tè e alle tisane delle influencer

Fine di un'epoca sui social network. Ha chiuso i battenti Fitvia, azienda specializzata in té, infusi e tisane detox. Per anni è stata sponsorizzata dalle più note influencer italiane. Soubrette, come Belen e la sorella Cecilia Rodriguez, ma anche tante ex protagoniste di Uomini e Donne come Guendalina Tavassi, Francesca Del Taglia, Karina Cascella solo per citarne alcune. "Dopo otto anni meravigliosi, piacevoli, sani e soprattutto deliziosi, è con grande dispiacere che chiudiamo il nostro negozio online e cessiamo l'attività", è il messaggio diffuso dall'azienda, che in precedenza si chiamava Fittea.