Cafu dimentica gli anni in Italia: "Adoro la cucina e il pesto con la panna"

Evidentemente, nonostante tutti gli anni in Italia, uno dei terzini più forti della storia del calcio, il brasiliano Cafu (ex Roma e Milan) , ha gusti particolari per quanto riguarda la cucina. Lo ha svelato lui stesso in un'intervista in Brasile: "Io e la mia compagna - ha raccontato - abbiamo una cartella su WhatsApp con le ricette che troviamo su TikTok e le salviamo. Ultimamente ci piace molto il pesto con panna e panna fredda, diventa quasi un gelato, è fantastico". Chissà cosa ne pensa sua figlia, laureata in gastronomia...