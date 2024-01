Integratori alimentari per lo sport: benefici e tipologie

Quando si effettua attività sportiva è possibile integrare la propria alimentazione con gli integratori alimentari , il cui fine ultimo è quello di sostenere l’organismo reintegrando tutte quelle sostanze che vengono disperse e consumate durante l’attività fisica.

Più in generale gli integratori alimentari svolgono una funzione di integrazione al nutrimento che avviene attraverso la normale alimentazione. È bene dunque sottolineare che, benchè gli integratori alimentari siano soggetti a rigidi e specifici controlli medici, e l’assunzione degli stessi passi sempre per consiglio del medico, non sono medicinali, ovvero non svolgono funzione curativa ma di integrazione.