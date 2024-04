La dieta del Principe William e quel cibo che lo fa soffrire

In diverse occasioni il Principe William ha parlato della sua dieta quotidiana, non nascondendo la sua predilizione per alcuni piatti. Il marito di Kate Middleton è solito iniziare la giornata con una colazione abbondante: due uova, pane tostato integrale con burro, succo di mela e una tazza di tè (in alternativa anche salsiccia e pancetta). Da bambino, invece, William era ghiotto di involtini di salsiccia. A pranzo il futuro Re consuma generalmente un piatto di pasta (adora maccheroni al formaggio e la bolognese, che era solito preparare pure per Kate durante gli anni dell'università) ma se è impegnato in qualche evento pubblico preferisce gustare un panino da fast food.