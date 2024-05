Come avere una pelle perfetta e sana in vista dell'estate: i consigli dell'esperto

Abbronzatura e pelle sana, come fare

"Quando ci esponiamo al sole - spiega Di Tolla, delegato Coni per il progetto Total Athlete in collaborazione con Athletes in Action - la nostra pelle viene irradiata dai raggi ultravioletti (UV). Per evitare che il sole rovini la pelle, oltre ad utilizzare filtri solari, occorre non esporsi al sole nelle ore più calde (soprattutto d'estate) Il sole ovviamente fa anche bene, aiuta l'umore e contribuisce a sintetizzare la vitamina D e per questo basta una esposizione di mezz'ora al giorno per favorire la sintesi. E' bene anche stare all'ombra ed osservare un'alimentazione a base di vitamine del gruppo B e vitamina PP che sono in grado di favorire i processi di rinnovamento cellulare. Per prevenire l'invecchiamento precoce è importante assumere anche gli acidi grassi essenziali polinsaturi, i famosi omega3, in quanto componenti di tutte le membrane cellulari. "