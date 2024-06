Gisele Bundchen rivela i 9 ingredienti che la mantengono giovane e sana

A 43 anni Gisele Bundchen è più bella che mai. Il suo segreto di bellezza? Il cibo, rigorosamente sano e nutriente. La top model, ex moglie di Tom Brady, l'ha svelato sui social: "Credo davvero nell'antico detto: "Lascia che il cibo sia la tua medicina". Nella mia vita è cambiato tutto quando ho iniziato a fare scelte alimentari migliori". La modella ha così rivelato gli ingredienti che l'aiutano a restare giovane e sana e che non mancano mai sulla sua tavola. In primis lo zenzero, rinomato per i suoi benefici digestivi e le proprietà antinfiammatorie. Gisele lo trova essenziale per mantenere un intestino sano. Il prezzemolo, un altro alimento base nella sua dieta, è celebre per i suoi antiossidanti e la capacità di favorire l'alito fresco.