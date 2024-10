Victoria Beckham e Maxima d'Olanda bevono la stessa bevanda per dimagrire

Victoria Beckham e Maxima d'Olanda hanno in comune un'abitudine curiosa che entrambe seguano alla lettera come trucco disintossicante. Le aiuta a controllare le infiammazioni e il peso, a levigare la pelle e a caricarsi di energia appena sveglie. La moglie di David e la regina bevono l'aceto di mele a stomaco vuoto. Maxima ha ereditato questo trucchetto da sua madre: beve un cucchiaio di aceto di mele a stomaco vuoto e lo fa quotidianamente per mantenere una buona salute, migliorare lo stato della sua pelle e sentirsi meglio. Nel caso di Victoria, invece, ne prende addirittura due. Ma cosa significa bere aceto a stomaco vuoto? Gli esperti dicono che migliora la salute intestinale e regola i livelli di zucchero nel sangue.