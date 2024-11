Victoria Beckham, la colazione "per i muscoli": cosa mangia ogni giorno

Victoria Beckham è famosa per la sua dieta quotidiana rigorosa e super sana. Il marito David Beckham ha rivelato una volta che l'ex cantante delle Spice Girls mangia sempre lo stesso piatto a cena, ovvero pesce alla griglia e verdure al vapore, e che raramente si discosta dal suo piatto preferito. E pare che Victoria sia altrettanto poco fantasiosa con la sua colazione. La sua migliore amica Eva Longoria si è lasciata sfuggire in una nuova intervista con MailOnline che Vic prepara ogni mattina albumi d'uovo con avocado.

La colazione di Victoria Beckham

"Io e Victoria Beckham facciamo la stessa colazione. - ha fatto sapere Eva Longoria - Amiamo entrambe albumi e avocado. Quando siamo insieme... prepara degli ottimi albumi e avocado". Come affermano gli esperti, gli albumi sono ricchi di proteine ??e poveri di grassi, il che supporta la salute muscolare e sazia senza aggiungere calorie eccessive. L'avocado aggiunge grassi sani e fibre, promuovendo la salute del cuore e stabilizzando i livelli di zucchero nel sangue, il che aiuta a mantenere l'energia per tutta la mattina. Insieme forniscono una combinazione equilibrata di proteine, grassi sani e nutrienti essenziali, ideali per un inizio di giornata nutriente.

La dieta di Victoria Beckham

In passato Victoria Beckham ha ammesso di non sgarrare mai a tavola, neppure quando va al ristorante. "Probabilmente per molti ristoranti sono il loro peggiore incubo perché amo le verdure al vapore, condite con dell’aceto balsamico, che però condisco io da sola. Preferisco che i cibi vengano cucinati in modo molto semplice, non sopporto olio, burro o salse. E non mangio carne, a differenza di mio marito David e dei miei figli", ha spiegato la stilista.