Tutti pazzi per il magnesio: l'esperto spiega benefici e vantaggi per la salute

Tutti pazzi per il magnesio. Ne parliamo con il nutrizionista Luca Di Tolla che ci spiega vantaggi e benefici dell'assunzione di questo minerale essenziale soprattutto durante le feste. "Confermo - dice il dottor Di Tolla - il magnesio è un minerale essenziale che interessa numerosissimi aspetti del funzionamento del nostro organismo, in quanto interviene in circa 300 processi metabolici differenti. Questo minerale è presente infatti nella maggior parte delle cellule del nostro corpo ed è per questo motivo che la carenza di magnesio ha moltissimi effetti negativi, di cui, purtroppo, è semplice accusare i sintomi".