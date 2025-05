"Mangia questo snack se vuoi vivere bene fino a 100 anni", dice l'esperto di longevità

Secondo un esperto di longevità, il classico snack del cinema potrebbe essere il segreto di una lunga vita. Dan Buettner sostiene che i popcorn siano "lo snack migliore per vivere fino a 100 anni", citando l'alto contenuto di fibre e polifenoli, il prezzo accessibile, la facilità di preparazione e la praticità di conservazione come ragioni del loro status di "snack della longevità". Buettner ha studiato le scelte di vita più sane delle persone che vivono nelle famose zone blu, aree del mondo in cui gli abitanti godono di una vita più lunga e sana. Queste zone si estendono dalle vivaci coste della Sardegna e di Ikaria, in Grecia, fino alle zone orientali di Okinawa, in Giappone.