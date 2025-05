Ha 77 anni ma ne dimostra 50: il suo segreto è la colazione  

Un cinese che pratica bodybuilding da 40 anni ha svelato i segreti del suo fisico senza tempo. Yang Xinmin ha 77 anni, ma secondo il suo medico ha un aspetto migliore della maggior parte dei trentenni, pesa 170 chili e ha la densità ossea di un uomo molto più giovane. È stato uno dei primi esponenti del bodybuilding in Cina: nel 1983 ha partecipato alla sua prima competizione nazionale. Ispirato da Arnold Schwarzenegger, Xinmin ha vinto più di 100 trofei e medaglie nel corso della sua carriera. Ma è la sua dedizione nel mantenere il fisico da competizione anche in età avanzata ad essere più impressionante. "La mia forma fisica, la mia forza muscolare e la mia potenza sono migliori di quelle della maggior parte dei giovani, anche se ormai ho più di 70 anni", ha dichiarato. "L'allenamento è la parte più importante della mia vita. Dopo anni di esperienza, essere un campione non è più il mio obiettivo. Il mio obiettivo è mantenermi in salute e prevenire l'invecchiamento per avere l'energia necessaria per fare altro", ha aggiunto.